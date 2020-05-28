Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halk GMYO 1,67 1,52 9,87 İpek Doğal Enerji 15,48 14,35 7,87 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|1,67
|1,52
|9,87
|İpek Doğal Enerji
|15,48
|14,35
|7,87
|Gübre Fabrikaları
|21,42
|19,97
|7,26
|Koç Holding
|16,66
|15,70
|6,11
|MLP Sağlık
|17,00
|16,28
|4,42
|Mavi Giyim
|43,30
|41,48
|4,39
|Zorlu Enerji
|1,44
|1,38
|4,35
| Sasa Polyester
|10,48
|10,09
|3,87
| Tofaş Oto Fabrikası
|22,78
|22,04
|3,36
|Türk Hava Yolları
|12,68
|12,33
|2,84
|Tüpraş
|85,50
|83,90
|1,91
|Garanti Bankası
|7,78
|7,64
|1,83
| Koza Altın
|74,80
|73,60
|1,63
| Ford Otosan
|64,05
|63,05
|1,59
|Koza Madencilik
|12,58
|12,39
|1,53
|Arçelik
|16,62
|16,37
|1,53
|Vakıflar Bankası
|4,66
|4,59
|1,53
|Deva Holding
|18,89
|18,61
|1,50
| İş Bankası (C)
|4,94
|4,87
|1,44
|Akbank
|5,66
|5,60
|1,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 06:49 Kaynak: AA
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