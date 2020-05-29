Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halk GMYO 1,83 1,67 9,58 Bim Mağazalar 65,10 61,70 5,51 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|1,83
|1,67
|9,58
|Bim Mağazalar
|65,10
|61,70
|5,51
|Gübre Fabrikaları
|22,58
|21,42
|5,42
|T.S.K.B.
|1,10
|1,05
|4,76
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,32
|2,22
|4,50
|Mavi Giyim
|45,20
|43,30
|4,39
| Doğuş Otomotiv
|10,72
|10,34
|3,68
| Ege Endüstri
|570,00
|553,20
|3,04
|Gözde Girişim
|4,10
|3,98
|3,02
| Aksa Enerji
|4,65
|4,52
|2,88
|Enerjisa Enerji
|8,12
|7,90
|2,78
|Vestel
|14,17
|13,79
|2,76
|Güneş Sigorta
|3,36
|3,29
|2,13
|Pegasus
|60,05
|58,80
|2,13
|Brisa
|11,13
|10,90
|2,11
|Emlak Konut GMYO
|1,47
|1,44
|2,08
|Turkcell
|14,16
|13,90
|1,87
|Borusan Mannesmann
|10,45
|10,27
|1,75
|Odaş Elektrik
|1,94
|1,91
|1,57
| Albaraka Türk
|1,37
|1,35
|1,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 06:51 Kaynak: AA
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