Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bizim Mağazaları 16,39 14,90 10,00 Emlak Konut GMYO 1,74...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bizim Mağazaları
|16,39
|14,90
|10,00
|Emlak Konut GMYO
|1,74
|1,64
|6,10
|Çemtaş
|8,16
|7,79
|4,75
|Türk Traktör
|66,60
|63,70
|4,55
|Gübre Fabrikaları
|25,84
|24,82
|4,11
|Güneş Sigorta
|3,61
|3,52
|2,56
| İskenderun Demir Çelik
|7,11
|6,95
|2,30
|Torunlar GMYO
|2,89
|2,84
|1,76
|Şok Marketler
|12,00
|11,83
|1,44
| Ford Otosan
|68,25
|67,30
|1,41
|Gözde Girişim
|4,54
|4,48
|1,34
|Arçelik
|16,90
|16,69
|1,26
|Mavi Giyim
|45,80
|45,24
|1,24
| Ege Endüstri
|580,00
|573,00
|1,22
|Ülker Bisküvi
|23,48
|23,20
|1,21
|Çimsa
|8,94
|8,85
|1,02
|Anadolu Cam
|4,37
|4,33
|0,92
|Vestel
|13,76
|13,65
|0,81
|Kardemir (D)
|2,63
|2,61
|0,77
|Otokar
|134,50
|133,50
|0,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 06:41 Kaynak: AA
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