Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Akçansa 11,26 10,24 9,96 Doğuş Otomotiv 12,15 11,05 9,95 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Akçansa
|11,26
|10,24
|9,96
| Doğuş Otomotiv
|12,15
|11,05
|9,95
|Global Yatırım Holding
|3,66
|3,39
|7,96
|Vestel
|14,92
|13,88
|7,49
|Torunlar GMYO
|3,07
|2,88
|6,60
|İş GMYO
|1,92
|1,82
|5,49
|Çimsa
|9,25
|8,84
|4,64
|Güneş Sigorta
|3,84
|3,67
|4,63
|T.S.K.B.
|1,19
|1,14
|4,39
|Emlak Konut GMYO
|1,95
|1,87
|4,28
|Yataş
|7,51
|7,22
|4,02
|Özak GMYO
|3,40
|3,27
|3,98
|Tekfen Holding
|15,56
|15,00
|3,73
| Kerevitaş Gıda
|4,20
|4,06
|3,45
|Kardemir (D)
|2,68
|2,60
|3,08
| Anadolu Grubu Holding
|19,30
|18,79
|2,71
| Sasa Polyester
|10,38
|10,11
|2,67
|Şekerbank
|1,26
|1,23
|2,44
|Anadolu Hayat Emeklilik
|6,66
|6,51
|2,30
|Doğan Holding
|1,99
|1,95
|2,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 06:43 Kaynak: AA
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