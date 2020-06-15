Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alkim Kimya 14,15 12,87 9,95 Karsan Otomotiv 2,23 2,03 9,85 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|14,15
|12,87
|9,95
|Karsan Otomotiv
|2,23
|2,03
|9,85
| Albaraka Türk
|1,55
|1,47
|5,44
|Global Yatırım Holding
|3,93
|3,75
|4,80
|Güneş Sigorta
|4,35
|4,17
|4,32
| Sasa Polyester
|10,73
|10,31
|4,07
|Özak GMYO
|3,50
|3,37
|3,86
| Koza Madencilik
|12,74
|12,27
|3,83
| Selçuk Ecza Deposu
|8,82
|8,50
|3,76
|Ülker Bisküvi
|24,16
|23,48
|2,90
| Ege Endüstri
|601,90
|585,00
|2,89
|MLP Sağlık
|18,51
|18,01
|2,78
|Eczacıbaşı İlaç
|6,00
|5,85
|2,56
|Enka İnşaat
|5,70
|5,57
|2,33
|İpek Doğal Enerji
|14,19
|13,87
|2,31
|Eczacıbaşı Yatırım
|13,49
|13,21
|2,12
|Aksigorta
|6,69
|6,57
|1,83
| Tümosan Motor ve Traktör
|6,64
|6,53
|1,68
|Çelebi
|80,10
|78,80
|1,65
| Kerevitaş Gıda
|4,35
|4,28
|1,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 06:43 Kaynak: AA
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