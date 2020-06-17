Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 14,88 13,53 9,98 Tat Gıda 10,00 9,30 7,53 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Doğuş Otomotiv
|14,88
|13,53
|9,98
|Tat Gıda
|10,00
|9,30
|7,53
|Brisa
|12,45
|11,80
|5,51
|Şekerbank
|1,35
|1,28
|5,47
|Deva Holding
|21,20
|20,18
|5,05
|Vestel
|16,05
|15,29
|4,97
|Güneş Sigorta
|4,45
|4,24
|4,95
| Alarko Holding
|5,60
|5,35
|4,67
| Albaraka Türk
|1,62
|1,55
|4,52
|Yataş
|8,18
|7,83
|4,47
|Eczacıbaşı İlaç
|6,37
|6,10
|4,43
|Borusan Mannesmann
|11,14
|10,67
|4,40
|Anadolu Efes
|20,34
|19,51
|4,25
|Bim Mağazalar
|66,55
|64,55
|3,10
|Karsan Otomotiv
|2,35
|2,28
|3,07
|Eczacıbaşı Yatırım
|13,99
|13,58
|3,02
|Trakya Cam
|3,38
|3,29
|2,74
|Good-Year
|5,42
|5,28
|2,65
|Gübre Fabrikaları
|25,62
|24,96
|2,64
| Selçuk Ecza Deposu
|9,21
|8,99
|2,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 06:47 Kaynak: AA
Son Dakika İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz dışarı çıkmanın cezası netleşti Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor 120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı Pişkinliğin bu kadarı! Bodrum'a akın eden korsan taksiciler, otobüs ve uçakları fırsatçılıkla suçladı Dolar 6,85'ten işlem görüyor Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor 41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çekilirse maaşlar 824 lira artacak Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi 18.500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor