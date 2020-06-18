Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Turkcell 16,23 14,76 9,96 Doğuş Otomotiv 16,36 14,88 9,95 Kardemir (D) 3,04 2,79 8,96 Zorlu Enerji 1,75 1,64 6,71 T.S.K.B. 1,28 1,22 4,92 Türk Telekom 8,04 7,69 4,55 Petkim 4,04 3,87 4,39 Vestel 16,74 16,05 4,30 Tekfen Holding 16,40 15,82 3,67 Coca Cola İçecek 43,30 41,86 3,44 Karsan Otomotiv 2,43 2,35 3,40 Özak GMYO 3,86 3,74 3,21 Aksa Enerji 4,98 4,85 2,68 Sasa Polyester 10,87 10,60 2,55 Gübre Fabrikaları 26,26 25,62 2,50 Aselsan 32,60 31,84 2,39 Şişe Cam 5,27 5,15 2,33 Vakıflar Bankası 4,82 4,73 1,90 Anadolu Cam 4,45 4,37 1,83 İskenderun Demir Çelik 7,03 6,91 1,74

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)