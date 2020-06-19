Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halkbank 6,11 5,56 9,89 Vakıflar Bankası 5,28 4,82 9,54 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halkbank
|6,11
|5,56
|9,89
|Vakıflar Bankası
|5,28
|4,82
|9,54
|Turkcell
|16,95
|16,23
|4,44
|Tekfen Holding
|17,06
|16,40
|4,02
|Logo Yazılım
|77,90
|75,00
|3,87
|Mavi Giyim
|48,90
|47,36
|3,25
| İş Bankası (C)
|5,30
|5,14
|3,11
|Akbank
|5,99
|5,82
|2,92
|Arçelik
|17,45
|16,99
|2,71
|Gübre Fabrikaları
|26,96
|26,26
|2,67
| Koza Altın
|79,35
|77,35
|2,59
|Garanti Bankası
|8,33
|8,13
|2,46
|Petkim
|4,13
|4,04
|2,23
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,39
|2,34
|2,14
|Anadolu Cam
|4,54
|4,45
|2,02
|Tüpraş
|88,40
|86,95
|1,67
|Tat Gıda
|9,81
|9,66
|1,55
|Koç Holding
|17,26
|17,03
|1,35
|İş Yatırım Menkul Değerler
|6,12
|6,05
|1,16
|Sabancı Holding
|9,20
|9,10
|1,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 06:45 Kaynak: AA
Son Dakika Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü Kilosu 360 liraya satılan çarkıfelek meyvesi Türkiye için büyük bir fırsat olacak Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı Mersin'de oynayarak üretim yapan Romanlar, ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarını ev sahibine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek 70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor Son Dakika: Çin ile yapılan swap anlaşması kapsamında ilk Çin yuanı fonlaması gerçekleştirildi