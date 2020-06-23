Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Eczacıbaşı Yatırım 14,81 13,47 9,95 Karsan Otomotiv 2,73...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,81
|13,47
|9,95
|Karsan Otomotiv
|2,73
|2,55
|7,06
|Şekerbank
|1,40
|1,34
|4,48
|Bizim Mağazaları
|20,32
|19,48
|4,31
|Eczacıbaşı İlaç
|6,31
|6,05
|4,30
|Türk Telekom
|8,11
|7,78
|4,24
|Türk Traktör
|72,35
|69,45
|4,18
|Sarkuysan
|6,31
|6,08
|3,78
|Güneş Sigorta
|4,57
|4,41
|3,63
| Tofaş Oto Fabrikası
|24,78
|23,92
|3,60
|Zorlu Enerji
|1,76
|1,70
|3,53
|Trakya Cam
|3,61
|3,50
|3,14
|Şişe Cam
|5,57
|5,41
|2,96
|Otokar
|146,50
|142,60
|2,73
|Anadolu Cam
|4,72
|4,60
|2,61
|Odaş Elektrik
|2,17
|2,12
|2,36
|Soda Sanayii
|6,08
|5,95
|2,18
| Selçuk Ecza Deposu
|8,95
|8,76
|2,17
|Borusan Mannesmann
|11,27
|11,06
|1,90
|Enerjisa Enerji
|8,42
|8,27
|1,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 06:45 Kaynak: AA
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