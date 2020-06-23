Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Eczacıbaşı Yatırım 14,81 13,47 9,95 Karsan Otomotiv 2,73...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Eczacıbaşı Yatırım 14,81 13,47 9,95
Karsan Otomotiv 2,73 2,55 7,06
Şekerbank 1,40 1,34 4,48
Bizim Mağazaları 20,32 19,48 4,31
Eczacıbaşı İlaç 6,31 6,05 4,30
Türk Telekom 8,11 7,78 4,24
Türk Traktör 72,35 69,45 4,18
Sarkuysan 6,31 6,08 3,78
Güneş Sigorta 4,57 4,41 3,63
Tofaş Oto Fabrikası 24,78 23,92 3,60
Zorlu Enerji 1,76 1,70 3,53
Trakya Cam 3,61 3,50 3,14
Şişe Cam 5,57 5,41 2,96
Otokar 146,50 142,60 2,73
Anadolu Cam 4,72 4,60 2,61
Odaş Elektrik 2,17 2,12 2,36
Soda Sanayii 6,08 5,95 2,18
Selçuk Ecza Deposu 8,95 8,76 2,17
Borusan Mannesmann 11,27 11,06 1,90
Enerjisa Enerji 8,42 8,27 1,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Eczacıbaşı Topluluğu, Karsan Otomotiv, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 06:45 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi

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