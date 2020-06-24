Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kardemir (D) 3,14 2,96 6,08 Türk Traktör 76,35 72,35 5,53 Yataş 8,44 8,12 3,94 Migros Ticaret 37,50 36,38 3,08 MLP Sağlık 19,00 18,46 2,93 Petkim 4,26 4,14 2,90 Güneş Sigorta 4,70 4,57 2,84 Bim Mağazalar 70,95 69,00 2,83 Gübre Fabrikaları 29,84 29,20 2,19 Çimsa 9,78 9,59 1,98 Odaş Elektrik 2,21 2,17 1,84 Doğan Holding 1,99 1,96 1,53 Akçansa 12,83 12,65 1,42 Soda Sanayii 6,15 6,08 1,15 Sarkuysan 6,38 6,31 1,11 Arçelik 17,97 17,81 0,90 Alkim Kimya 13,35 13,25 0,75 Brisa 12,31 12,22 0,74 Tat Gıda 9,73 9,68 0,52 Coca Cola İçecek 42,94 42,72 0,51

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)