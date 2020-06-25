Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Zorlu Enerji 1,87 1,76 6,25 Kerevitaş Gıda 4,49 4,24 5,90 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Zorlu Enerji
|1,87
|1,76
|6,25
| Kerevitaş Gıda
|4,49
|4,24
|5,90
|Halk GMYO
|2,16
|2,06
|4,85
|Tekfen Holding
|17,37
|16,67
|4,20
| Aksa Enerji
|5,02
|4,82
|4,15
| Tümosan Motor ve Traktör
|7,18
|6,92
|3,76
|Özak GMYO
|3,94
|3,80
|3,68
|Türk Traktör
|78,80
|76,35
|3,21
|Odaş Elektrik
|2,28
|2,21
|3,17
| Sasa Polyester
|10,84
|10,56
|2,65
|Halkbank
|6,29
|6,13
|2,61
| İskenderun Demir Çelik
|7,20
|7,02
|2,56
|İş Finansal Kiralama
|4,04
|3,94
|2,54
|Karsan Otomotiv
|2,73
|2,67
|2,25
|Net Holding
|2,34
|2,29
|2,18
|Enka İnşaat
|6,13
|6,01
|2,00
| Doğuş Otomotiv
|16,27
|16,00
|1,69
|Bizim Mağazaları
|19,52
|19,22
|1,56
|Anadolu Hayat Emeklilik
|7,21
|7,10
|1,55
|Logo Yazılım
|77,55
|76,50
|1,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 06:41 Kaynak: AA
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