Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aksa Enerji 5,33 5,00 6,60 Borusan Mannesmann 11,87 11,18 6,17 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Aksa Enerji
|5,33
|5,00
|6,60
|Borusan Mannesmann
|11,87
|11,18
|6,17
|Gübre Fabrikaları
|27,86
|26,30
|5,93
|Vakıflar Bankası
|5,38
|5,13
|4,87
|T.S.K.B.
|1,30
|1,25
|4,00
|Halkbank
|6,55
|6,30
|3,97
|Garanti Bankası
|8,53
|8,22
|3,77
|Akbank
|6,11
|5,89
|3,74
|Aksigorta
|6,86
|6,62
|3,63
| İş Bankası (C)
|5,58
|5,39
|3,53
|Arçelik
|19,04
|18,40
|3,48
|Karsan Otomotiv
|2,84
|2,75
|3,27
| Anadolu Grubu Holding
|20,40
|19,81
|2,98
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,45
|2,38
|2,94
|Şekerbank
|1,40
|1,36
|2,94
| Koza Madencilik
|13,36
|12,99
|2,85
| İskenderun Demir Çelik
|7,36
|7,17
|2,65
|Kardemir (D)
|3,12
|3,04
|2,63
|Brisa
|12,55
|12,24
|2,53
|Doğan Holding
|2,05
|2,00
|2,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 18:45 Kaynak: AA
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