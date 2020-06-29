Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aksa Enerji 5,33 5,00 6,60 Borusan Mannesmann 11,87 11,18 6,17 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Aksa Enerji 5,33 5,00 6,60
Borusan Mannesmann 11,87 11,18 6,17
Gübre Fabrikaları 27,86 26,30 5,93
Vakıflar Bankası 5,38 5,13 4,87
T.S.K.B. 1,30 1,25 4,00
Halkbank 6,55 6,30 3,97
Garanti Bankası 8,53 8,22 3,77
Akbank 6,11 5,89 3,74
Aksigorta 6,86 6,62 3,63
İş Bankası (C) 5,58 5,39 3,53
Arçelik 19,04 18,40 3,48
Karsan Otomotiv 2,84 2,75 3,27
Anadolu Grubu Holding 20,40 19,81 2,98
Yapı ve Kredi Bankası 2,45 2,38 2,94
Şekerbank 1,40 1,36 2,94
Koza Madencilik 13,36 12,99 2,85
İskenderun Demir Çelik 7,36 7,17 2,65
Kardemir (D) 3,12 3,04 2,63
Brisa 12,55 12,24 2,53
Doğan Holding 2,05 2,00 2,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borusan Mannesmann, Gübre Fabrikaları, Borsa İstanbul, Aksa Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 18:45 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

00:33 3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı 23:18 ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi 22:48 Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu 22:20 Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir 22:17 Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı 21:52 Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 19:11 Kısa çalışma ödeneği nedir, şartları neler? İşte merak edilenler 17:31 Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti 16:23 Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu 16:13 Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı 15:13 Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü 13:10 Patlattığı dinamit, define aramaya çıkan yaşlı adamın sonu oldu 10:03 Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu 09:50 İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
00:32
Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
23:54
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak
23:40
Çin'de pandemi potansiyeli olan yeni virüs tespit edildi! Domuzdan insana geçiyor
23:27
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
23:25
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
23:18
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
23:11
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
23:05
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
22:48
Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi
22:35
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 01:32:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]