Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 5,12 4,66 9,87 Emlak Konut GMYO 2,05 1,92 6,77 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gözde Girişim
|5,12
|4,66
|9,87
|Emlak Konut GMYO
|2,05
|1,92
|6,77
|Torunlar GMYO
|3,33
|3,15
|5,71
| Tofaş Oto Fabrikası
|26,50
|25,22
|5,08
|Net Holding
|2,47
|2,36
|4,66
|Karel Elektronik
|16,49
|15,77
|4,57
|Arçelik
|19,90
|19,04
|4,52
|Kardemir (D)
|3,25
|3,12
|4,17
|Şekerbank
|1,45
|1,40
|3,57
|Enerjisa Enerji
|8,60
|8,32
|3,37
|İş GMYO
|1,95
|1,89
|3,17
|Karsan Otomotiv
|2,93
|2,84
|3,17
|Halk GMYO
|2,28
|2,21
|3,17
|Pegasus
|55,55
|53,85
|3,16
|Aygaz
|12,00
|11,70
|2,56
|MLP Sağlık
|19,90
|19,42
|2,47
|Mavi Giyim
|47,60
|46,46
|2,45
|Doğan Holding
|2,10
|2,05
|2,44
| Aksa Enerji
|5,46
|5,33
|2,44
|Ülker Bisküvi
|24,30
|23,76
|2,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 18:43 Kaynak: AA
Son Dakika 00:42 Survivor 2020'de finale sayılı günler kala adaya veda eden isim Nisa oldu 00:02 Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı 23:16 Kolombiya'yı ayağa kaldıran olay! 7 asker, 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu 23:10 Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı 21:39 Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı 21:13 Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi 18:11 Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı 16:34 ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu 15:43 Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı 15:14 Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı 15:01 Tokat'ta cenaze ve nişan merasimleri sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor 11:28 Sercan Yıldırım, Survivor'da üst üste 3. kez dokunulmazlık oyunu kazanarak rekor kırdı 10:03 Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak 09:15 Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı 08:43 ABD'de polisler, aracı göstericilerin üzerine sürdü, polis şefi ise doğru olanın yapıldığını söyledi