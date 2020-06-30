Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 5,12 4,66 9,87 Emlak Konut GMYO 2,05 1,92 6,77 Torunlar GMYO 3,33 3,15 5,71 Tofaş Oto Fabrikası 26,50 25,22 5,08 Net Holding 2,47 2,36 4,66 Karel Elektronik 16,49 15,77 4,57 Arçelik 19,90 19,04 4,52 Kardemir (D) 3,25 3,12 4,17 Şekerbank 1,45 1,40 3,57 Enerjisa Enerji 8,60 8,32 3,37 İş GMYO 1,95 1,89 3,17 Karsan Otomotiv 2,93 2,84 3,17 Halk GMYO 2,28 2,21 3,17 Pegasus 55,55 53,85 3,16 Aygaz 12,00 11,70 2,56 MLP Sağlık 19,90 19,42 2,47 Mavi Giyim 47,60 46,46 2,45 Doğan Holding 2,10 2,05 2,44 Aksa Enerji 5,46 5,33 2,44 Ülker Bisküvi 24,30 23,76 2,27

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)