Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bizim Mağazaları 21,14 19,22 9,99 Karsan Otomotiv 3,30 3,05 8,20...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bizim Mağazaları
|21,14
|19,22
|9,99
|Karsan Otomotiv
|3,30
|3,05
|8,20
|Oyak Çimento
|8,08
|7,60
|6,32
|GSD Holding
|2,20
|2,07
|6,28
|Anadolu Cam
|4,99
|4,71
|5,94
|Şişe Cam
|5,88
|5,57
|5,57
|Deva Holding
|19,98
|19,05
|4,88
|Soda Sanayii
|6,57
|6,27
|4,78
|Ford Otosan
|74,50
|71,15
|4,71
|Good-Year
|5,79
|5,53
|4,70
|Kerevitaş Gıda
|4,67
|4,47
|4,47
|Sasa Polyester
|11,47
|11,01
|4,18
|Ereğli Demir Çelik
|8,74
|8,40
|4,05
|İş GMYO
|2,10
|2,02
|3,96
|İş Yatırım Menkul Değerler
|6,57
|6,32
|3,96
|İskenderun Demir Çelik
|7,60
|7,32
|3,83
|Karel Elektronik
|16,76
|16,15
|3,78
|Net Holding
|2,53
|2,44
|3,69
|Zorlu Enerji
|2,12
|2,05
|3,41
|Şok Marketler
|13,45
|13,01
|3,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 18:41 Kaynak: AA
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