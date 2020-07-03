Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kerevitaş Gıda 5,13 4,67 9,85 Şekerbank 1,60 1,50 6,67 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Kerevitaş Gıda
|5,13
|4,67
|9,85
|Şekerbank
|1,60
|1,50
|6,67
| Netaş Telekomünikasyon
|15,69
|14,86
|5,59
|Torunlar GMYO
|3,85
|3,65
|5,48
|Zorlu Enerji
|2,23
|2,12
|5,19
|Logo Yazılım
|82,50
|78,75
|4,76
|Karsan Otomotiv
|3,44
|3,30
|4,24
|Oyak Çimento
|8,41
|8,08
|4,08
| Albaraka Türk
|1,83
|1,76
|3,98
|Net Holding
|2,62
|2,53
|3,56
| Tümosan Motor ve Traktör
|7,48
|7,24
|3,31
|Türk Traktör
|82,00
|79,50
|3,14
|Odaş Elektrik
|2,62
|2,55
|2,75
|Karel Elektronik
|17,21
|16,76
|2,68
| Selçuk Ecza Deposu
|9,15
|8,96
|2,12
|Aksigorta
|7,32
|7,17
|2,09
|Good-Year
|5,91
|5,79
|2,07
|Migros Ticaret
|39,56
|38,80
|1,96
|Klimasan Klima
|16,55
|16,25
|1,85
| Bursa Çimento
|4,66
|4,58
|1,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 18:43 Kaynak: AA
Son Dakika 20:47 Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı 20:21 8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu 18:08 Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı 17:46 Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı 15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor 15:08 Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak 14:55 Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:29 8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti 12:26 Son Dakika: AFAD: Sakarya'da 13 dakika içinde 3 patlama kaydedildi 10:19 Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş 09:57 Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti 09:51 Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi 09:11 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar 08:20 Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler