Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Oyak Çimento 9,25 8,41 9,99 Akçansa 14,05 12,78 9,94 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Oyak Çimento 9,25 8,41 9,99
Akçansa 14,05 12,78 9,94
Net Holding 2,88 2,62 9,92
Zorlu Enerji 2,45 2,23 9,87
Migros Ticaret 43,38 39,56 9,66
Şekerbank 1,74 1,60 8,75
Odaş Elektrik 2,84 2,62 8,40
Torunlar GMYO 4,14 3,85 7,53
Bagfaş 18,95 17,67 7,24
Şok Marketler 14,57 13,68 6,51
İş GMYO 2,18 2,05 6,34
Karsan Otomotiv 3,65 3,44 6,10
Eczacıbaşı İlaç 6,80 6,42 5,92
Tekfen Holding 17,81 16,82 5,89
Albaraka Türk 1,93 1,83 5,46
Emlak Konut GMYO 2,14 2,04 4,90
Coca Cola İçecek 46,48 44,38 4,73
Doğan Holding 2,28 2,18 4,59
Anadolu Cam 5,12 4,90 4,49
Çemtaş 9,14 8,75 4,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ordu Yardımlaşma Kurumu, Borsa İstanbul, Net Holding, Akçansa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 18:45 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
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