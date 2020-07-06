Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Oyak Çimento 9,25 8,41 9,99 Akçansa 14,05 12,78 9,94 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Oyak Çimento
|9,25
|8,41
|9,99
|Akçansa
|14,05
|12,78
|9,94
|Net Holding
|2,88
|2,62
|9,92
|Zorlu Enerji
|2,45
|2,23
|9,87
|Migros Ticaret
|43,38
|39,56
|9,66
|Şekerbank
|1,74
|1,60
|8,75
|Odaş Elektrik
|2,84
|2,62
|8,40
|Torunlar GMYO
|4,14
|3,85
|7,53
|Bagfaş
|18,95
|17,67
|7,24
|Şok Marketler
|14,57
|13,68
|6,51
|İş GMYO
|2,18
|2,05
|6,34
|Karsan Otomotiv
|3,65
|3,44
|6,10
|Eczacıbaşı İlaç
|6,80
|6,42
|5,92
|Tekfen Holding
|17,81
|16,82
|5,89
|Albaraka Türk
|1,93
|1,83
|5,46
|Emlak Konut GMYO
|2,14
|2,04
|4,90
|Coca Cola İçecek
|46,48
|44,38
|4,73
|Doğan Holding
|2,28
|2,18
|4,59
|Anadolu Cam
|5,12
|4,90
|4,49
|Çemtaş
|9,14
|8,75
|4,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 18:45 Kaynak: AA
Son Dakika 16:28 Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi 16:17 Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak 15:00 CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü 14:30 Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı 14:22 7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:43 Beylikdüzü'nde İETT otobüsü köprü ayağına ok gibi saplandı 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 12:18 Çin'de koronadan sonra "bubonik veba" paniği! 24 saat içinde öldürüyor 11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 10:53 Ankara'nın ardından Van'da da eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı 10:36 Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler 09:32 Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi 08:18 Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor