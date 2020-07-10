Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 3,43 3,19 7,52 Kartonsan 490,00 469,00 4,48 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|3,43
|3,19
|7,52
|Kartonsan
|490,00
|469,00
|4,48
|İpek Doğal Enerji
|13,95
|13,60
|2,57
|Türk Hava Yolları
|11,83
|11,55
|2,42
|Kerevitaş Gıda
|4,87
|4,76
|2,31
|Odaş Elektrik
|2,69
|2,63
|2,28
|Turkcell
|16,09
|15,74
|2,22
|Anadolu Grubu Holding
|20,52
|20,12
|1,99
|Borusan Mannesmann
|11,77
|11,55
|1,90
|Çelebi
|76,00
|74,65
|1,81
|Migros Ticaret
|41,88
|41,20
|1,65
|Türk Traktör
|89,65
|88,30
|1,53
|T. Halk Bankası
|5,90
|5,83
|1,20
|Brisa
|12,30
|12,17
|1,07
|Tofaş Oto. Fab.
|25,40
|25,18
|0,87
|Logo Yazılım
|88,05
|87,30
|0,86
|Sasa Polyester
|10,93
|10,84
|0,83
|Zorlu Enerji
|2,54
|2,52
|0,79
|Aksa Enerji
|5,62
|5,58
|0,72
|Bizim Mağazaları
|19,45
|19,38
|0,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 18:53 Kaynak: AA
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