Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 539,00 490,00 10,00 Bursa Çimento 4,85 4,41 9,98 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|539,00
|490,00
|10,00
| Bursa Çimento
|4,85
|4,41
|9,98
|Oyak Çimento
|9,29
|8,45
|9,94
|Torunlar GMYO
|3,99
|3,63
|9,92
|Zorlu Enerji
|2,79
|2,54
|9,84
| Albaraka Türk
|1,80
|1,64
|9,76
|Odaş Elektrik
|2,95
|2,69
|9,67
|Güneş Sigorta
|4,54
|4,15
|9,40
|Net Holding
|2,59
|2,37
|9,28
| Sasa Polyester
|11,87
|10,93
|8,60
| Tümosan Motor ve Traktör
|7,41
|6,85
|8,18
|Aksigorta
|7,79
|7,22
|7,89
| Alarko GMYO
|18,35
|17,03
|7,75
| Kerevitaş Gıda
|5,24
|4,87
|7,60
|Şekerbank
|1,65
|1,54
|7,14
|Good-Year
|5,73
|5,35
|7,10
|Alarko Holding
|5,80
|5,42
|7,01
|Özak GMYO
|4,52
|4,23
|6,86
|Logo Yazılım
|94,00
|88,05
|6,76
|İş Fin.Kir.
|4,07
|3,82
|6,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 18:51 Kaynak: AA
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