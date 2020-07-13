Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 539,00 490,00 10,00 Bursa Çimento 4,85 4,41 9,98 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 539,00 490,00 10,00
Bursa Çimento 4,85 4,41 9,98
Oyak Çimento 9,29 8,45 9,94
Torunlar GMYO 3,99 3,63 9,92
Zorlu Enerji 2,79 2,54 9,84
Albaraka Türk 1,80 1,64 9,76
Odaş Elektrik 2,95 2,69 9,67
Güneş Sigorta 4,54 4,15 9,40
Net Holding 2,59 2,37 9,28
Sasa Polyester 11,87 10,93 8,60
Tümosan Motor ve Traktör 7,41 6,85 8,18
Aksigorta 7,79 7,22 7,89
Alarko GMYO 18,35 17,03 7,75
Kerevitaş Gıda 5,24 4,87 7,60
Şekerbank 1,65 1,54 7,14
Good-Year 5,73 5,35 7,10
Alarko Holding 5,80 5,42 7,01
Özak GMYO 4,52 4,23 6,86
Logo Yazılım 94,00 88,05 6,76
İş Fin.Kir. 4,07 3,82 6,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Bursa Çimento, Good Year, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 18:51 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
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00:49
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23:07
21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu
23:05
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
22:55
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
22:49
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21:05
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21:03
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