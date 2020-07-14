Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halk GMYO 2,59 2,36 9,75 Özak GMYO 4,91 4,52 8,63 Tümosan Motor ve Traktör 7,81 7,41 5,40 Kartonsan 560,40 539,00 3,97 Tat Gıda 10,46 10,07 3,87 Vestel 17,71 17,11 3,51 Emlak Konut GMYO 2,34 2,27 3,08 Torunlar GMYO 4,11 3,99 3,01 Bagfaş 17,76 17,25 2,96 Türk Traktör 96,30 93,60 2,88 Ülker Bisküvi 26,86 26,14 2,75 Anadolu Cam 5,52 5,38 2,60 Aksigorta 7,99 7,79 2,57 İş Y. Men. Değ. 6,92 6,76 2,37 Gözde Girişim 5,02 4,91 2,24 Netaş Telekom. 15,91 15,57 2,18 Çelebi 79,00 77,35 2,13 Sabancı Holding 9,52 9,33 2,04 Soda Sanayii 7,20 7,06 1,98 Trakya Cam 4,64 4,55 1,98

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)