Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halk GMYO 2,59 2,36 9,75 Özak GMYO 4,91 4,52 8,63 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|2,59
|2,36
|9,75
|Özak GMYO
|4,91
|4,52
|8,63
| Tümosan Motor ve Traktör
|7,81
|7,41
|5,40
|Kartonsan
|560,40
|539,00
|3,97
|Tat Gıda
|10,46
|10,07
|3,87
|Vestel
|17,71
|17,11
|3,51
|Emlak Konut GMYO
|2,34
|2,27
|3,08
|Torunlar GMYO
|4,11
|3,99
|3,01
|Bagfaş
|17,76
|17,25
|2,96
|Türk Traktör
|96,30
|93,60
|2,88
|Ülker Bisküvi
|26,86
|26,14
|2,75
|Anadolu Cam
|5,52
|5,38
|2,60
|Aksigorta
|7,99
|7,79
|2,57
|İş Y. Men. Değ.
|6,92
|6,76
|2,37
|Gözde Girişim
|5,02
|4,91
|2,24
| Netaş Telekom.
|15,91
|15,57
|2,18
|Çelebi
|79,00
|77,35
|2,13
|Sabancı Holding
|9,52
|9,33
|2,04
|Soda Sanayii
|7,20
|7,06
|1,98
|Trakya Cam
|4,64
|4,55
|1,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 18:57 Kaynak: AA
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