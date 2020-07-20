Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemtaş 9,92 9,02 9,98 Torunlar GMYO 5,20 4,73 9,94 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemtaş
|9,92
|9,02
|9,98
|Torunlar GMYO
|5,20
|4,73
|9,94
| Bursa Çimento
|5,22
|4,75
|9,89
|Gözde Girişim
|5,92
|5,39
|9,83
|Gübre Fabrikaları
|30,76
|28,20
|9,08
|Güneş Sigorta
|5,42
|4,97
|9,05
|Global Yatırım Holding
|4,78
|4,43
|7,90
|Enka İnşaat
|6,75
|6,31
|6,97
| Tümosan Motor ve Traktör
|8,49
|8,03
|5,73
|Kartonsan
|633,70
|604,50
|4,83
| Alarko GMYO
|19,75
|18,89
|4,55
|Şişe Cam
|6,45
|6,20
|4,03
|Deva Holding
|20,98
|20,22
|3,76
| Coca Cola İçecek
|48,00
|46,54
|3,14
|Tat Gıda
|10,87
|10,54
|3,13
|Eczacıbaşı İlaç
|6,59
|6,39
|3,13
|Otokar
|174,00
|169,00
|2,96
|Petkim
|4,32
|4,23
|2,13
|Aksa
|7,71
|7,55
|2,12
|Alarko Holding
|5,76
|5,65
|1,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 18:43 Kaynak: AA
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