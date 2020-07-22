Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemtaş 11,00 10,00 10,00 Bursa Çimento 6,27 5,70 10,00 Tat Gıda 11,56 10,51 9,99 Netaş Telekomünikasyon 18,38 16,88 8,89 Emlak Konut GMYO 2,39 2,26 5,75 Global Yatırım Holding 4,71 4,50 4,67 ASELSAN 33,74 32,34 4,33 Doğuş Otomotiv 18,02 17,50 2,97 Koza Madencilik 14,40 14,01 2,78 Alkim Kimya 12,84 12,51 2,64 Kardemir (D) 3,12 3,04 2,63 GSD Holding 2,40 2,34 2,56 Gözde Girişim 5,94 5,81 2,24 İş GMYO 2,17 2,13 1,88 Türk Traktör 97,60 95,90 1,77 İş Yatırım Menkul Değerler 7,25 7,14 1,54 Arçelik 21,16 20,84 1,54 Coca Cola İçecek 47,48 46,82 1,41 Anadolu Cam 5,42 5,35 1,31 Ford Otosan 77,90 77,00 1,17

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)