Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 21,40 19,47 9,91 Gözde Girişim 5,84 5,47 6,76 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|21,40
|19,47
|9,91
|Gözde Girişim
|5,84
|5,47
|6,76
|Eczacıbaşı İlaç
|6,51
|6,10
|6,72
| Selçuk Ecza Deposu
|8,76
|8,28
|5,80
|İş Yatırım Menkul Değerler
|7,93
|7,51
|5,59
|Güneş Sigorta
|6,27
|5,96
|5,20
|GSD Holding
|2,65
|2,54
|4,33
|Aksa
|7,47
|7,24
|3,18
|Alkim Kimya
|12,98
|12,59
|3,10
|Türk Traktör
|104,10
|101,00
|3,07
| Ford Otosan
|82,55
|80,25
|2,87
|Enka İnşaat
|6,49
|6,31
|2,85
|Aksa Enerji
|5,51
|5,37
|2,61
|Migros Ticaret
|43,40
|42,30
|2,60
|Karel Elektronik
|17,22
|16,92
|1,77
|Çemtaş
|11,55
|11,35
|1,76
|Otokar
|171,50
|168,60
|1,72
|Oyak Çimento
|8,34
|8,20
|1,71
|Logo Yazılım
|89,50
|88,05
|1,65
|Halkbank
|5,48
|5,40
|1,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 06:39
Kaynak: AA
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