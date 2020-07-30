Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halk GMYO 2,51 2,35 6,81 Çemtaş 12,05 11,55 4,33 Arçelik...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|2,51
|2,35
|6,81
|Çemtaş
|12,05
|11,55
|4,33
|Arçelik
|23,08
|22,16
|4,15
|Türk Traktör
|108,00
|104,10
|3,75
|Tat Gıda
|11,41
|11,00
|3,73
|Doğan Holding
|2,11
|2,04
|3,43
|Tekfen Holding
|15,30
|14,82
|3,24
|Migros Ticaret
|44,76
|43,40
|3,13
| Tümosan Motor ve Traktör
|7,81
|7,61
|2,63
|Alkim Kimya
|13,31
|12,98
|2,54
|İş Finansal Kiralama
|4,04
|3,94
|2,54
|Hektaş
|14,77
|14,41
|2,50
|Gübre Fabrik.
|29,20
|28,50
|2,46
|Global Yatırım Holding
|4,67
|4,58
|1,97
|Şok Marketler
|13,43
|13,19
|1,82
|Özak GMYO
|4,63
|4,55
|1,76
|Klimasan Klima
|15,82
|15,58
|1,54
| Kordsa Teknik Tekstil
|11,91
|11,77
|1,19
| Alarko GMYO
|16,58
|16,39
|1,16
| Doğuş Otomotiv
|17,00
|16,82
|1,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 01:41
Kaynak: AA
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