Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Trakya Cam 3,96 3,60 10,00 Deva Holding 21,66 19,70 9,95 Soda Sanayii 6,87 6,29 9,22 Anadolu Cam 5,23 4,81 8,73 Şişe Cam 6,24 5,75 8,52 Tat Gıda 10,95 10,29 6,41 Eczacıbaşı İlaç 6,21 5,85 6,15 Türk Telekom 7,45 7,08 5,23 Aygaz 13,06 12,43 5,07 Koza Madencilik 14,49 13,81 4,92 Ege Endüstri 693,50 662,00 4,76 Enerjisa Enerji 8,64 8,25 4,73 Selçuk Ecza Deposu 8,57 8,23 4,13 Oyak Çimento 8,10 7,79 3,98 Enka İnşaat 6,44 6,20 3,87 İş Yatırım Menkul Değerler 7,54 7,28 3,57 Aksigorta 7,30 7,05 3,55 Ereğli Demir Çelik 8,03 7,76 3,48 Torunlar GMYO 4,06 3,93 3,31 İskenderun Demir Çelik 6,70 6,49 3,24

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)