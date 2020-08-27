Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Zorlu Enerji 2,69 2,45 9,80 İpek Doğal Enerji 12,11 11,42 6,04 Aksa Enerji 5,35 5,05 5,94 Türk Traktör 92,15 87,05 5,86 Sasa Polyester 15,98 15,13 5,62 Ege Endüstri 765,10 725,00 5,53 Odaş Elektrik 2,46 2,34 5,13 Çemtaş 11,38 10,90 4,40 Torunlar GMYO 3,82 3,66 4,37 Gübre Fabrikaları 27,98 26,82 4,33 Halk GMYO 2,12 2,04 4,04 Karsan Otomotiv 3,12 3,00 4,00 Özak GMYO 3,95 3,80 3,95 Koza Madencilik 13,23 12,75 3,76 Bursa Çimento 5,58 5,38 3,72 Bagfaş 14,64 14,15 3,46 GSD Holding 2,21 2,14 3,27 Aksigorta 7,13 6,92 3,03 Gözde Girişim 5,23 5,08 2,95 Good-Year 4,69 4,56 2,85

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)