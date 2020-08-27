Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Zorlu Enerji 2,69 2,45 9,80 İpek Doğal Enerji 12,11 11,42 6,04 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Zorlu Enerji
|2,69
|2,45
|9,80
|İpek Doğal Enerji
|12,11
|11,42
|6,04
| Aksa Enerji
|5,35
|5,05
|5,94
|Türk Traktör
|92,15
|87,05
|5,86
| Sasa Polyester
|15,98
|15,13
|5,62
| Ege Endüstri
|765,10
|725,00
|5,53
|Odaş Elektrik
|2,46
|2,34
|5,13
|Çemtaş
|11,38
|10,90
|4,40
|Torunlar GMYO
|3,82
|3,66
|4,37
|Gübre Fabrikaları
|27,98
|26,82
|4,33
|Halk GMYO
|2,12
|2,04
|4,04
|Karsan Otomotiv
|3,12
|3,00
|4,00
|Özak GMYO
|3,95
|3,80
|3,95
| Koza Madencilik
|13,23
|12,75
|3,76
| Bursa Çimento
|5,58
|5,38
|3,72
|Bagfaş
|14,64
|14,15
|3,46
|GSD Holding
|2,21
|2,14
|3,27
|Aksigorta
|7,13
|6,92
|3,03
|Gözde Girişim
|5,23
|5,08
|2,95
|Good-Year
|4,69
|4,56
|2,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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