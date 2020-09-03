Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko Holding 5,25 4,95 6,06 Anadolu Efes 19,97 19,17 4,17 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko Holding 5,25 4,95 6,06
Anadolu Efes 19,97 19,17 4,17
GSD Holding 2,16 2,08 3,85
Gübre Fabrikaları 30,16 29,14 3,50
Doğuş Otomotiv 14,90 14,45 3,11
Bagfaş 15,01 14,60 2,81
Arçelik 21,20 20,70 2,42
Doğan Holding 2,16 2,11 2,37
ASELSAN 16,90 16,60 1,81
Eczacıbaşı İlaç 6,06 5,96 1,68
Alarko GMYO 14,39 14,16 1,62
Koza Altın 77,00 75,85 1,52
Kardemir (D) 2,97 2,94 1,02
İskenderun Demir Çelik 6,75 6,69 0,90
Koza Madencilik 12,90 12,79 0,86
Kerevitaş Gıda 5,08 5,04 0,79
Vestel 18,30 18,16 0,77
Ereğli Demir Çelik 8,73 8,67 0,69
Aksigorta 7,35 7,30 0,68
Coca Cola İçecek 44,80 44,66 0,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Anadolu Efes, Alarko, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 18:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi

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