Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko Holding 5,25 4,95 6,06 Anadolu Efes 19,97 19,17 4,17 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Alarko Holding
|5,25
|4,95
|6,06
|Anadolu Efes
|19,97
|19,17
|4,17
|GSD Holding
|2,16
|2,08
|3,85
|Gübre Fabrikaları
|30,16
|29,14
|3,50
| Doğuş Otomotiv
|14,90
|14,45
|3,11
|Bagfaş
|15,01
|14,60
|2,81
|Arçelik
|21,20
|20,70
|2,42
|Doğan Holding
|2,16
|2,11
|2,37
|ASELSAN
|16,90
|16,60
|1,81
|Eczacıbaşı İlaç
|6,06
|5,96
|1,68
|Alarko GMYO
|14,39
|14,16
|1,62
| Koza Altın
|77,00
|75,85
|1,52
|Kardemir (D)
|2,97
|2,94
|1,02
| İskenderun Demir Çelik
|6,75
|6,69
|0,90
|Koza Madencilik
|12,90
|12,79
|0,86
| Kerevitaş Gıda
|5,08
|5,04
|0,79
|Vestel
|18,30
|18,16
|0,77
|Ereğli Demir Çelik
|8,73
|8,67
|0,69
|Aksigorta
|7,35
|7,30
|0,68
| Coca Cola İçecek
|44,80
|44,66
|0,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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