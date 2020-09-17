Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aksa Enerji 5,87 5,59 5,01 Anadolu Grubu Holding 18,50 17,66 4,76 Aksigorta 7,40 7,09 4,37 Alarko GMYO 16,11 15,45 4,27 Özak GMYO 3,98 3,83 3,92 Tümosan Motor ve Traktör 7,80 7,51 3,86 Net Holding 2,45 2,37 3,38 Kordsa Teknik Tekstil 11,50 11,13 3,32 Çimsa 12,50 12,16 2,80 Karel Elektronik 16,99 16,54 2,72 Şekerbank 1,55 1,51 2,65 Doğuş Otomotiv 15,17 14,79 2,57 Ereğli Demir Çelik 9,31 9,10 2,31 Doğan Holding 2,26 2,21 2,26 Arçelik 23,56 23,08 2,08 Karsan Otomotiv 3,00 2,94 2,04 Odaş Elektrik 2,61 2,56 1,95 Kerevitaş Gıda 5,25 5,16 1,74 Pegasus 47,06 46,30 1,64 Hektaş 12,60 12,40 1,61 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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