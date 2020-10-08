Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kerevitaş Gıda 6,56 5,97 9,88 Selçuk Ecza Deposu 9,77 8,92 9,53 ARD Bilişim Teknolojileri 36,32 33,50 8,42 Tat Gıda 11,88 11,32 4,95 Aygaz 11,75 11,37 3,34 DO-CO 331,90 321,50 3,23 Torunlar GMYO 3,89 3,77 3,18 Coca Cola İçecek 47,70 46,32 2,98 İş GMYO 1,85 1,80 2,78 Doğan Holding 2,48 2,43 2,06 Tüpraş 81,85 80,25 1,99 Akçansa 14,13 13,86 1,95 Deva Holding 19,56 19,19 1,93 Good-Year 5,64 5,55 1,62 Gözde Girişim 5,85 5,76 1,56 Şişe Cam 6,79 6,69 1,49 Çelebi 80,00 78,90 1,39 Halk GMYO 2,38 2,35 1,28 TAV Havalimanları 15,46 15,28 1,18 İş Yatırım Menkul Değerler 9,15 9,06 0,99 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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