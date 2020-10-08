Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kerevitaş Gıda
|6,56
|5,97
|9,88
|Selçuk Ecza Deposu
|9,77
|8,92
|9,53
|ARD Bilişim Teknolojileri
|36,32
|33,50
|8,42
|Tat Gıda
|11,88
|11,32
|4,95
|Aygaz
|11,75
|11,37
|3,34
|DO-CO
|331,90
|321,50
|3,23
|Torunlar GMYO
|3,89
|3,77
|3,18
|Coca Cola İçecek
|47,70
|46,32
|2,98
|İş GMYO
|1,85
|1,80
|2,78
|Doğan Holding
|2,48
|2,43
|2,06
|Tüpraş
|81,85
|80,25
|1,99
|Akçansa
|14,13
|13,86
|1,95
|Deva Holding
|19,56
|19,19
|1,93
|Good-Year
|5,64
|5,55
|1,62
|Gözde Girişim
|5,85
|5,76
|1,56
|Şişe Cam
|6,79
|6,69
|1,49
|Çelebi
|80,00
|78,90
|1,39
|Halk GMYO
|2,38
|2,35
|1,28
|TAV Havalimanları
|15,46
|15,28
|1,18
|İş Yatırım Menkul Değerler
|9,15
|9,06
|0,99
- Kaynak: AA
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