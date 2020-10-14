Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Zorlu Enerji
|3,06
|2,79
|9,68
|İpek Doğal Enerji
|13,40
|12,51
|7,11
|Aksa Enerji
|7,07
|6,61
|6,96
|Petkim
|4,85
|4,54
|6,83
|Ege Endüstri
|815,40
|775,00
|5,21
|Coca Cola İçecek
|51,75
|49,30
|4,97
|İş Yatırım Menkul Değerler
|9,94
|9,49
|4,74
|Türk Traktör
|115,60
|110,70
|4,43
|Tüpraş
|83,60
|80,20
|4,24
|Tekfen Holding
|15,64
|15,04
|3,99
|Gözde Girişim
|6,60
|6,38
|3,45
|Turkcell
|16,90
|16,34
|3,43
|Alarko Holding
|6,22
|6,02
|3,32
|Ford Otosan
|92,75
|90,00
|3,06
|Alarko GMYO
|18,77
|18,22
|3,02
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,78
|11,45
|2,88
|Otokar
|148,00
|143,90
|2,85
|Logo Yazılım
|102,10
|99,35
|2,77
|T.S.K.B.
|1,17
|1,14
|2,63
|Koç Holding
|15,18
|14,80
|2,57
- Kaynak: AA
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