Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kerevitaş Gıda
|7,52
|6,84
|9,94
|Net Holding
|3,43
|3,17
|8,20
|ARD Bilişim Teknolojileri
|40,14
|38,20
|5,08
|Mavi Giyim
|43,00
|40,96
|4,98
|MLP Sağlık
|18,71
|17,86
|4,76
|Deva Holding
|20,76
|19,88
|4,43
|Migros Ticaret
|44,00
|42,14
|4,41
|Brisa
|14,68
|14,09
|4,19
|Aksigorta
|8,37
|8,04
|4,10
|Türk Traktör
|119,50
|115,60
|3,37
|Bizim Mağazaları
|16,78
|16,24
|3,33
|Şok Marketler
|12,79
|12,39
|3,23
|Eczacıbaşı İlaç
|7,12
|6,90
|3,19
|Hektaş
|13,57
|13,17
|3,04
|Alkim Kimya
|14,60
|14,20
|2,82
|Gübre Fabrikaları
|34,20
|33,40
|2,40
|Emlak Konut GMYO
|1,94
|1,90
|2,11
|Pınar Et ve Un
|25,30
|24,80
|2,02
|Yataş
|9,60
|9,42
|1,91
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,80
|29,28
|1,78
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi