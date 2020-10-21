Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 1.023,40 930,40 10,00 Akiş GMYO 4,59 4,18 9,81 T.S.K.B. 1,69 1,54 9,74 Ford Otosan 96,30 92,60 4,00 İş Yatırım Menkul Değerler 10,65 10,26 3,80 GSD Holding 2,53 2,45 3,27 Ege Endüstri 984,40 955,60 3,01 Aksa 8,40 8,16 2,94 Migros Ticaret 43,50 42,30 2,84 İskenderun Demir Çelik 8,00 7,79 2,70 Özak GMYO 4,80 4,69 2,35 MLP Sağlık 18,45 18,11 1,88 Good-Year 6,25 6,14 1,79 Türkiye Sigorta 6,25 6,14 1,79 Aksa Enerji 6,82 6,70 1,79 Gübre Fabrikaları 35,32 34,72 1,73 Ereğli Demir Çelik 9,89 9,73 1,64 Vakıflar Bankası 4,34 4,27 1,64 Arçelik 28,12 27,70 1,52 Koza Altın 80,90 79,70 1,51 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Tahir Elçi'nin öldürülmesi ve iki polisin şehit edilmesine ilişkin dava ertelendi

Tartıştığı eşini silahla yaralayan koca, küçük kızıyla kendini eve kapattı

Everton, Beşiktaş'a Cenk Tosun'u önerdi

Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu

F.Bahçeli Samatta'nın "Bana Türkçe bir isim verin" paylaşımı büyük ilgi gördü

Mahkeme fotoğraftaki 'Buket' detayını delil saydı, tacizci komşu 10 yıl hapis yatacak

Turkcell'in Türkiye Varlık Fonu'na devri resmen onaylandı

Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti