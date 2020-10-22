Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 1.125,70 1.023,40 10,00 İndeks Bilgisayar 18,75 17,29 8,44 Alcatel Lucent Teletaş 32,42 30,72 5,53 Türk Traktör 123,50 117,10 5,47 Bagfaş 19,40 18,65 4,02 Bim Mağazalar 72,95 70,15 3,99 Mavi Giyim 45,40 43,90 3,42 Deva Holding 22,22 21,54 3,16 İş Yatırım Menkul Değerler 10,95 10,65 2,82 Enka İnşaat 7,34 7,15 2,66 Otokar 164,00 159,90 2,56 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,73 1,69 2,37 Halk GMYO 2,69 2,64 1,89 Kerevitaş Gıda 7,20 7,07 1,84 Alarko Holding 6,25 6,14 1,79 Anadolu Efes 23,00 22,60 1,77 ARD Bilişim Teknolojileri 39,22 38,60 1,61 ASELSAN 18,34 18,07 1,49 Brisa 14,56 14,35 1,46 Arçelik 28,48 28,12 1,28 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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