Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|2.145,00
|1.950,00
|10,00
|Kerevitaş Gıda
|6,62
|6,15
|7,64
|Ford Otosan
|116,60
|108,60
|7,37
|Ege Endüstri
|1.300,00
|1.221,30
|6,44
|Mavi Giyim
|47,50
|44,88
|5,84
|MLP Sağlık
|18,15
|17,21
|5,46
|Kardemir (D)
|4,36
|4,15
|5,06
|Coca Cola İçecek
|59,15
|56,35
|4,97
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,90
|2,77
|4,69
|Özak GMYO
|4,38
|4,19
|4,53
|Bizim Mağazaları
|15,18
|14,56
|4,26
|Aksigorta
|7,61
|7,30
|4,25
|Otokar
|201,50
|193,30
|4,24
|Eczacıbaşı İlaç
|6,89
|6,62
|4,08
|Enerjisa Enerji
|10,12
|9,73
|4,01
|Türk Traktör
|129,90
|125,00
|3,92
|Şok Marketler
|11,53
|11,11
|3,78
|Tat Gıda
|11,05
|10,67
|3,56
|Selçuk Ecza Deposu
|9,30
|8,99
|3,45
|Halk GMYO
|2,59
|2,51
|3,19
- Kaynak: AA
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