Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrikaları
|41,58
|37,80
|10,00
|Yataş
|11,33
|10,52
|7,70
|Garanti Bankası
|9,52
|8,85
|7,57
|Good-Year
|7,59
|7,12
|6,60
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,11
|2,93
|6,14
|Kardemir (D)
|4,87
|4,59
|6,10
|İş Yatırım Menkul Değerler
|13,15
|12,40
|6,05
|Türk Telekom
|7,95
|7,50
|6,00
|Bursa Çimento
|8,59
|8,11
|5,92
|Koç Holding
|19,15
|18,20
|5,22
|Aksa
|10,49
|10,02
|4,69
|Gözde Girişim
|6,53
|6,26
|4,31
|Petkim
|4,90
|4,70
|4,26
|Sabancı Holding
|10,92
|10,50
|4,00
|Halk GMYO
|2,64
|2,54
|3,94
|Türkiye Sigorta
|5,85
|5,63
|3,91
|Bagfaş
|17,98
|17,32
|3,81
|Odaş Elektrik
|3,46
|3,34
|3,59
|Tofaş Oto Fabrikası
|28,06
|27,12
|3,47
|Akbank
|6,47
|6,27
|3,19
- Kaynak: AA
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