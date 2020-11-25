Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 2.790,50 2.950,00 -5,41 Bagfaş 20,00 20,80 -3,85 GSD Holding 2,27 2,36 -3,81 Doğuş Otomotiv 28,04 29,14 -3,77 Emlak Konut GMYO 2,05 2,12 -3,30 Çemtaş 14,73 15,16 -2,84 Tümosan Motor ve Traktör 11,00 11,29 -2,57 Bursa Çimento 9,25 9,49 -2,53 Aksa 10,73 11,00 -2,45 Akiş GMYO 3,66 3,75 -2,40 Türk Traktör 142,50 146,00 -2,40 Ülker Bisküvi 22,08 22,62 -2,39 Yataş 11,58 11,86 -2,36 Ege Endüstri 1.672,80 1.712,70 -2,33 Çimsa 15,29 15,63 -2,18 Brisa 19,09 19,50 -2,10 Doğan Holding 2,47 2,52 -1,98 İş GMYO 2,06 2,10 -1,90 Oyak Çimento 8,08 8,23 -1,82 Hektaş 12,98 13,22 -1,82 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

F.Bahçeli Samatta, sakatlığı nedenile Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek

Karın şişliği şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 14 kilogram büyüklüğünde kitle çıktı

Brezilya'da katliam gibi kaza: 37 kişi hayatını kaybetti

Anne ve iki çocuğu koronavirüsten vefat etmişti! Aynı aileden bir acı haber daha

İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali! Kızı, "Çok yakında büyük sürpriz var" notuyla paylaştı

İngiltere koronavirüs salgınına karşı 280 milyar sterlin harcadı

Son Dakika: Benzine 37 kuruş zam

Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti