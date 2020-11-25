Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|99,05
|90,05
|9,99
|Halk GMYO
|3,14
|2,86
|9,79
|Anadolu Efes
|23,48
|22,16
|5,96
|Kardemir (D)
|5,20
|4,92
|5,69
|Pınar Süt
|21,42
|20,30
|5,52
|Pegasus
|61,20
|58,15
|5,25
|Alarko GMYO
|18,37
|17,51
|4,91
|Kerevitaş Gıda
|7,23
|6,95
|4,03
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|2,71
|2,61
|3,83
|Selçuk Ecza Deposu
|9,71
|9,40
|3,30
|İskenderun Demir Çelik
|8,60
|8,34
|3,12
|Tüpraş
|92,90
|90,10
|3,11
|TAV Havalimanları
|19,93
|19,39
|2,78
|İş Bankası (C)
|6,69
|6,52
|2,61
|Aygaz
|13,08
|12,75
|2,59
|Gübre Fabrikaları
|46,90
|45,72
|2,58
|Sasa Polyester
|17,62
|17,22
|2,32
|Pınar Et ve Un
|24,02
|23,52
|2,13
|Ereğli Demir Çelik
|11,70
|11,51
|1,65
|Tat Gıda
|11,14
|10,99
|1,36
- Kaynak: AA
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