Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 99,05 90,05 9,99 Halk GMYO 3,14 2,86 9,79 Anadolu Efes 23,48 22,16 5,96 Kardemir (D) 5,20 4,92 5,69 Pınar Süt 21,42 20,30 5,52 Pegasus 61,20 58,15 5,25 Alarko GMYO 18,37 17,51 4,91 Kerevitaş Gıda 7,23 6,95 4,03 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2,71 2,61 3,83 Selçuk Ecza Deposu 9,71 9,40 3,30 İskenderun Demir Çelik 8,60 8,34 3,12 Tüpraş 92,90 90,10 3,11 TAV Havalimanları 19,93 19,39 2,78 İş Bankası (C) 6,69 6,52 2,61 Aygaz 13,08 12,75 2,59 Gübre Fabrikaları 46,90 45,72 2,58 Sasa Polyester 17,62 17,22 2,32 Pınar Et ve Un 24,02 23,52 2,13 Ereğli Demir Çelik 11,70 11,51 1,65 Tat Gıda 11,14 10,99 1,36 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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