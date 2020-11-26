Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Logo Yazılım
|108,90
|99,00
|10,00
|Selçuk Ecza Deposu
|10,68
|9,71
|9,99
|Gübre Fabrikaları
|51,55
|46,90
|9,91
|Halk GMYO
|3,45
|3,14
|9,87
|Bagfaş
|21,56
|20,00
|7,80
|Çemtaş
|15,81
|14,73
|7,33
|Pegasus
|63,70
|61,20
|4,08
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,30
|27,28
|3,74
|GSD Holding
|2,34
|2,27
|3,08
|Deva Holding
|24,02
|23,32
|3,00
|Garanti Bankası
|9,34
|9,07
|2,98
|Zorlu Enerji
|2,80
|2,72
|2,94
|Vakıflar Bankası
|4,81
|4,68
|2,78
|Torunlar GMYO
|3,77
|3,67
|2,72
|Akbank
|6,45
|6,30
|2,38
|Koza Madencilik
|13,63
|13,32
|2,33
|ARD Bilişim Teknolojileri
|36,06
|35,24
|2,33
|Halkbank
|5,45
|5,33
|2,25
|Koç Holding
|19,14
|18,73
|2,19
|İş Yatırım Menkul Değerler
|12,99
|12,72
|2,12
- Kaynak: AA
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