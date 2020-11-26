Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Logo Yazılım 108,90 99,00 10,00 Selçuk Ecza Deposu 10,68 9,71 9,99 Gübre Fabrikaları 51,55 46,90 9,91 Halk GMYO 3,45 3,14 9,87 Bagfaş 21,56 20,00 7,80 Çemtaş 15,81 14,73 7,33 Pegasus 63,70 61,20 4,08 Alcatel Lucent Teletaş 28,30 27,28 3,74 GSD Holding 2,34 2,27 3,08 Deva Holding 24,02 23,32 3,00 Garanti Bankası 9,34 9,07 2,98 Zorlu Enerji 2,80 2,72 2,94 Vakıflar Bankası 4,81 4,68 2,78 Torunlar GMYO 3,77 3,67 2,72 Akbank 6,45 6,30 2,38 Koza Madencilik 13,63 13,32 2,33 ARD Bilişim Teknolojileri 36,06 35,24 2,33 Halkbank 5,45 5,33 2,25 Koç Holding 19,14 18,73 2,19 İş Yatırım Menkul Değerler 12,99 12,72 2,12 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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