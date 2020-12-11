Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tümosan Motor ve Traktör 12,65 11,50 10,00 Borusan Mannesmann 18,17 16,52 9,99 Akçansa 15,77 14,34 9,97 Ereğli Demir Çelik 14,34 13,42 6,86 Özak GMYO 5,01 4,74 5,70 Çimsa 16,60 15,75 5,40 ARD Bilişim Teknolojileri 36,80 35,04 5,02 Halk GMYO 3,37 3,21 4,98 Vestel 21,90 20,88 4,89 Anadolu Grubu Holding 23,88 22,78 4,83 İş Yatırım Menkul Değerler 14,66 14,04 4,42 Hektaş 13,50 12,98 4,01 Tüpraş 101,50 97,65 3,94 Albaraka Türk 1,87 1,80 3,89 Çemtaş 15,24 14,71 3,60 Kardemir (D) 5,33 5,15 3,50 İskenderun Demir Çelik 9,62 9,30 3,44 Coca Cola İçecek 64,00 61,95 3,31 Arçelik 30,92 30,06 2,86 Aygaz 13,76 13,38 2,84 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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