Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tümosan Motor ve Traktör
|12,65
|11,50
|10,00
|Borusan Mannesmann
|18,17
|16,52
|9,99
|Akçansa
|15,77
|14,34
|9,97
|Ereğli Demir Çelik
|14,34
|13,42
|6,86
|Özak GMYO
|5,01
|4,74
|5,70
|Çimsa
|16,60
|15,75
|5,40
|ARD Bilişim Teknolojileri
|36,80
|35,04
|5,02
|Halk GMYO
|3,37
|3,21
|4,98
|Vestel
|21,90
|20,88
|4,89
|Anadolu Grubu Holding
|23,88
|22,78
|4,83
|İş Yatırım Menkul Değerler
|14,66
|14,04
|4,42
|Hektaş
|13,50
|12,98
|4,01
|Tüpraş
|101,50
|97,65
|3,94
|Albaraka Türk
|1,87
|1,80
|3,89
|Çemtaş
|15,24
|14,71
|3,60
|Kardemir (D)
|5,33
|5,15
|3,50
|İskenderun Demir Çelik
|9,62
|9,30
|3,44
|Coca Cola İçecek
|64,00
|61,95
|3,31
|Arçelik
|30,92
|30,06
|2,86
|Aygaz
|13,76
|13,38
|2,84
- Kaynak: AA
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