Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 3.006,70 3.340,70 -10,00 Albaraka Türk 1,96 2,03 -3,45 İpek Doğal Enerji 12,28 12,65 -2,92 Ereğli Demir Çelik 13,93 14,34 -2,86 Torunlar GMYO 4,14 4,26 -2,82 Aygaz 14,21 14,58 -2,54 Özak GMYO 5,07 5,20 -2,50 Yataş 13,36 13,66 -2,20 Türkiye Sigorta 6,31 6,44 -2,02 Aksa 11,98 12,18 -1,64 Gözde Girişim 7,30 7,41 -1,48 Türk Traktör 158,80 161,00 -1,37 Koza Altın 79,60 80,70 -1,36 Tümosan Motor ve Traktör 14,52 14,72 -1,36 Pegasus 73,20 74,20 -1,35 Logo Yazılım 120,40 122,00 -1,31 Alarko Holding 6,91 7,00 -1,29 Enka İnşaat 7,26 7,35 -1,22 Türk Telekom 8,31 8,41 -1,19 Good-Year 7,74 7,83 -1,15 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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