Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Mannesmann 33,66 30,60 10,00 Koza Altın 91,40 83,10 9,99 Koza Madencilik 15,76 14,33 9,98 Gübre Fabrikaları 62,45 56,80 9,95 Bursa Çimento 10,17 9,25 9,95 Netaş Telekomünikasyon 25,46 23,16 9,93 Eczacıbaşı İlaç 7,93 7,28 8,93 İpek Doğal Enerji 13,77 12,65 8,85 Anadolu Grubu Holding 28,00 26,02 7,61 Çemtaş 16,00 14,95 7,02 Alcatel Lucent Teletaş 29,88 28,20 5,96 Tat Gıda 11,25 10,82 3,97 Aksigorta 9,25 8,90 3,93 İş Yatırım Menkul Değerler 16,39 15,82 3,60 Ülker Bisküvi 22,84 22,08 3,44 Aksa 13,32 12,92 3,10 Kordsa Teknik Tekstil 15,97 15,50 3,03 Otokar 282,00 274,50 2,73 Türk Hava Yolları 12,80 12,46 2,73 Pegasus 72,30 70,50 2,55 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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