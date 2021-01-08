Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bursa Çimento 11,85 12,30 -3,66 Türk Traktör 184,00 190,80 -3,56 Enerjisa Enerji 12,86 13,18 -2,43 Emlak Konut GMYO 2,54 2,60 -2,31 Otokar 421,00 430,90 -2,30 Brisa 22,20 22,72 -2,29 Gözde Girişim 7,17 7,32 -2,05 Gübre Fabrikaları 71,05 72,40 -1,86 Alarko GMYO 25,32 25,78 -1,78 Eczacıbaşı İlaç 7,55 7,68 -1,69 Tat Gıda 11,31 11,49 -1,57 Borusan Mannesmann 32,42 32,90 -1,46 İhlas Gayrimenkul 1,40 1,42 -1,41 Oyak Çimento 9,06 9,18 -1,31 Halk GMYO 3,31 3,35 -1,19 Doğan Holding 3,39 3,43 -1,17 Sasa Polyester 22,90 23,16 -1,12 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,84 1,86 -1,08 Zorlu Enerji 2,91 2,94 -1,02 Albaraka Türk 1,95 1,97 -1,02 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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