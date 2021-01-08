Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bursa Çimento
|11,85
|12,30
|-3,66
|Türk Traktör
|184,00
|190,80
|-3,56
|Enerjisa Enerji
|12,86
|13,18
|-2,43
|Emlak Konut GMYO
|2,54
|2,60
|-2,31
|Otokar
|421,00
|430,90
|-2,30
|Brisa
|22,20
|22,72
|-2,29
|Gözde Girişim
|7,17
|7,32
|-2,05
|Gübre Fabrikaları
|71,05
|72,40
|-1,86
|Alarko GMYO
|25,32
|25,78
|-1,78
|Eczacıbaşı İlaç
|7,55
|7,68
|-1,69
|Tat Gıda
|11,31
|11,49
|-1,57
|Borusan Mannesmann
|32,42
|32,90
|-1,46
|İhlas Gayrimenkul
|1,40
|1,42
|-1,41
|Oyak Çimento
|9,06
|9,18
|-1,31
|Halk GMYO
|3,31
|3,35
|-1,19
|Doğan Holding
|3,39
|3,43
|-1,17
|Sasa Polyester
|22,90
|23,16
|-1,12
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,84
|1,86
|-1,08
|Zorlu Enerji
|2,91
|2,94
|-1,02
|Albaraka Türk
|1,95
|1,97
|-1,02
Kaynak: AA
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