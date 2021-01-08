Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Konya Çimento 1.204,00 1.094,60 9,99 Netaş Telekomünikasyon 29,50 26,82 9,99 Hektaş 24,36 22,16 9,93 Koza Altın 119,00 108,50 9,68 MLP Sağlık 22,30 20,76 7,42 Coca Cola İçecek 72,35 67,60 7,03 Şok Marketler 14,00 13,09 6,95 Ege Endüstri 1.795,50 1.684,10 6,61 Anadolu Efes 26,22 24,66 6,33 Anadolu Grubu Holding 28,38 26,88 5,58 İndeks Bilgisayar 20,32 19,28 5,39 Logo Yazılım 133,10 126,50 5,22 Alcatel Lucent Teletaş 31,56 30,10 4,85 Bagfaş 23,86 22,80 4,65 Verusa Holding 45,48 43,68 4,12 Şekerbank 1,61 1,55 3,87 Kardemir (D) 6,15 5,93 3,71 Ege Gübre 181,80 175,40 3,65 İş Bankası (C) 7,38 7,14 3,36 Kordsa Teknik Tekstil 15,72 15,23 3,22 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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