Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika

Borsada en çok değer kazanan hisseler

08.01.2021 18:53
Borsada en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Konya Çimento1.204,001.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Konya Çimento1.204,001.094,609,99
Netaş Telekomünikasyon29,5026,829,99
Hektaş24,3622,169,93
Koza Altın119,00108,509,68
MLP Sağlık22,3020,767,42
Coca Cola İçecek72,3567,607,03
Şok Marketler14,0013,096,95
Ege Endüstri1.795,501.684,106,61
Anadolu Efes26,2224,666,33
Anadolu Grubu Holding28,3826,885,58
İndeks Bilgisayar20,3219,285,39
Logo Yazılım133,10126,505,22
Alcatel Lucent Teletaş31,5630,104,85
Bagfaş23,8622,804,65
Verusa Holding45,4843,684,12
Şekerbank1,611,553,87
Kardemir (D)6,155,933,71
Ege Gübre181,80175,403,65
İş Bankası (C)7,387,143,36
Kordsa Teknik Tekstil15,7215,233,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Konya Çimento, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi


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