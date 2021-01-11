Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Konya Çimento 1.324,40 1.204,00 10,00 Ford Otosan 148,50 135,00 10,00 Ege Gübre 199,90 181,80 9,96 Hektaş 26,20 24,36 7,55 Yataş 15,40 14,34 7,39 Verusa Holding 48,60 45,48 6,86 Koza Madencilik 17,32 16,38 5,74 Tofaş Oto Fabrikası 37,88 35,84 5,69 Sasa Polyester 23,64 22,90 3,23 Selçuk Ecza Deposu 13,82 13,40 3,13 Karsan Otomotiv 3,70 3,59 3,06 Anadolu Efes 27,02 26,22 3,05 Bagfaş 24,58 23,86 3,02 Coca Cola İçecek 74,45 72,35 2,90 Deva Holding 26,52 25,82 2,71 Doğuş Otomotiv 28,78 28,06 2,57 Çimsa 19,32 18,88 2,33 Tekfen Holding 18,60 18,20 2,20 Çemtaş 16,11 15,79 2,02 Ülker Bisküvi 23,40 23,00 1,74 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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