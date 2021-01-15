Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kordsa Teknik Tekstil 19,31 18,05 6,98 Konya Çimento 1.495,00 1.421,80 5,15 Koza Altın 116,10 110,50 5,07 Kardemir (D) 6,61 6,41 3,12 Mavi Giyim 55,15 53,50 3,08 Alarko Holding 10,48 10,19 2,85 İndeks Bilgisayar 19,90 19,42 2,47 Ege Endüstri 1.828,60 1.785,00 2,44 Sasa Polyester 23,80 23,24 2,41 Enerjisa Enerji 12,42 12,13 2,39 İş Yatırım Menkul Değerler 17,85 17,50 2,00 Alkim Kimya 16,47 16,24 1,42 İskenderun Demir Çelik 10,51 10,37 1,35 MLP Sağlık 22,90 22,60 1,33 Şişe Cam 7,82 7,73 1,16 İpek Doğal Enerji 13,38 13,23 1,13 İhlas Gayrimenkul 1,38 1,37 0,73 Zorlu Enerji 3,02 3,00 0,67 Aksigorta 9,45 9,39 0,64 Brisa 22,84 22,70 0,62 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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