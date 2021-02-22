Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ford Otosan 211,20 192,00 10,00 Brisa 30,44 27,68 9,97 Bursa Çimento 5,04 4,59 9,80 Alcatel Lucent Teletaş 37,90 35,10 7,98 Kordsa Teknik Tekstil 28,60 26,58 7,60 Karsan Otomotiv 5,58 5,21 7,10 Good-Year 10,43 9,79 6,54 Borusan Mannesmann 34,98 33,04 5,87 MLP Sağlık 25,52 24,22 5,37 Doğuş Otomotiv 39,08 37,38 4,55 Pegasus 76,50 73,45 4,15 İş Finansal Kiralama 4,10 3,94 4,06 Tofaş Oto Fabrikası 38,88 37,68 3,18 Otokar 392,60 380,60 3,15 İndeks Bilgisayar 22,10 21,44 3,08 Odaş Elektrik 4,12 4,00 3,00 Koç Holding 23,14 22,48 2,94 Türk Traktör 226,00 219,80 2,82 Türk Hava Yolları 12,64 12,30 2,76 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,78 1,74 2,30 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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