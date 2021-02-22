Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika

Borsada en çok değer kazanan hisseler

22.02.2021 18:55
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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ford...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ford Otosan211,20192,0010,00
Brisa30,4427,689,97
Bursa Çimento5,044,599,80
Alcatel Lucent Teletaş37,9035,107,98
Kordsa Teknik Tekstil28,6026,587,60
Karsan Otomotiv5,585,217,10
Good-Year10,439,796,54
Borusan Mannesmann34,9833,045,87
MLP Sağlık25,5224,225,37
Doğuş Otomotiv39,0837,384,55
Pegasus76,5073,454,15
İş Finansal Kiralama4,103,944,06
Tofaş Oto Fabrikası38,8837,683,18
Otokar392,60380,603,15
İndeks Bilgisayar22,1021,443,08
Odaş Elektrik4,124,003,00
Koç Holding23,1422,482,94
Türk Traktör226,00219,802,82
Türk Hava Yolları12,6412,302,76
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,781,742,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ford Otosan, Good Year, BRİSA, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi


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