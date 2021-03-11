Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kerevitaş Gıda 6,31 5,74 9,93 Kordsa Teknik Tekstil 26,76 25,36 5,52 Aksa 18,16 17,36 4,61 Enka İnşaat 8,39 8,13 3,20 Şok Marketler Ticaret 12,61 12,23 3,11 Brisa 30,74 29,82 3,09 Arçelik 36,78 35,68 3,08 Doğan Holding 3,48 3,38 2,96 Alarko GMYO 30,02 29,18 2,88 Netaş Telekomünikasyon 33,04 32,12 2,86 Tofaş Oto Fabrikası 38,52 37,50 2,72 Ege Gübre 228,40 223,10 2,38 Akçansa 19,53 19,11 2,20 Migros Ticaret 40,32 39,48 2,13 Bim Mağazalar 70,35 68,90 2,10 Yataş 17,35 17,00 2,06 Ford Otosan 179,50 176,00 1,99 Türk Telekom 8,03 7,89 1,77 Pegasus 89,15 87,75 1,60 Logo Yazılım 141,10 139,00 1,51 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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