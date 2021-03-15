Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gözde Girişim
|9,14
|8,31
|9,99
|Logo Yazılım
|162,10
|147,40
|9,97
|Ege Gübre
|249,30
|226,70
|9,97
|Otokar
|436,00
|402,90
|8,22
|Net Holding
|5,71
|5,34
|6,93
|Ford Otosan
|189,50
|179,40
|5,63
|Ege Endüstri
|1.632,60
|1.555,00
|4,99
|Aksigorta
|10,30
|9,87
|4,36
|İskenderun Demir Çelik
|13,24
|12,89
|2,72
|Akiş GMYO
|2,44
|2,38
|2,52
|Konya Çimento
|1.231,00
|1.203,00
|2,33
|Şişe Cam
|7,79
|7,66
|1,70
|Netaş Telekomünikasyon
|33,56
|33,00
|1,70
|Borusan Mannesmann
|34,12
|33,56
|1,67
|Tat Gıda
|10,87
|10,72
|1,40
|Türk Hava Yolları
|14,69
|14,50
|1,31
|Yataş
|17,25
|17,03
|1,29
|Torunlar GMYO
|3,94
|3,89
|1,29
|Şok Marketler Ticaret
|12,73
|12,57
|1,27
|Zorlu Enerji
|2,54
|2,51
|1,20
Kaynak: AA
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