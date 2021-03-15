Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 9,14 8,31 9,99 Logo Yazılım 162,10 147,40 9,97 Ege Gübre 249,30 226,70 9,97 Otokar 436,00 402,90 8,22 Net Holding 5,71 5,34 6,93 Ford Otosan 189,50 179,40 5,63 Ege Endüstri 1.632,60 1.555,00 4,99 Aksigorta 10,30 9,87 4,36 İskenderun Demir Çelik 13,24 12,89 2,72 Akiş GMYO 2,44 2,38 2,52 Konya Çimento 1.231,00 1.203,00 2,33 Şişe Cam 7,79 7,66 1,70 Netaş Telekomünikasyon 33,56 33,00 1,70 Borusan Mannesmann 34,12 33,56 1,67 Tat Gıda 10,87 10,72 1,40 Türk Hava Yolları 14,69 14,50 1,31 Yataş 17,25 17,03 1,29 Torunlar GMYO 3,94 3,89 1,29 Şok Marketler Ticaret 12,73 12,57 1,27 Zorlu Enerji 2,54 2,51 1,20 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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