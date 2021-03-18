Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 4,02 3,73 7,77 Mavi Giyim 59,00 55,45 6,40 Şok Marketler Ticaret 13,41 12,75 5,18 Verusa Holding 66,25 63,75 3,92 Anadolu Grubu Holding 27,46 26,48 3,70 Garanti Bankası 9,04 8,75 3,31 İş Bankası (C) 5,90 5,74 2,79 Ege Endüstri 1.688,10 1.645,00 2,62 Yapı ve Kredi Bankası 2,75 2,69 2,23 Sabancı Holding 10,42 10,21 2,06 Bizim Mağazaları 15,10 14,81 1,96 Akbank 6,10 5,99 1,84 Ülker Bisküvi 24,30 23,90 1,67 Logo Yazılım 167,30 164,70 1,58 Çimsa 22,54 22,22 1,44 Petkim 6,09 6,01 1,33 Migros Ticaret 39,28 38,84 1,13 Bursa Çimento 4,11 4,07 0,98 Şekerbank 1,34 1,33 0,75 Türk Traktör 246,90 245,10 0,73 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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