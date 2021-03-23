Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|SASA Polyester
|43,64
|39,68
|9,98
|Akçansa
|18,33
|16,67
|9,96
|Vestel
|31,90
|29,04
|9,85
|Deva Holding
|29,42
|26,82
|9,69
|Ege Endüstri
|1.700,00
|1.552,10
|9,53
|Doğan Holding
|3,26
|3,00
|8,67
|İndeks Bilgisayar
|28,80
|26,58
|8,35
|İskenderun Demir Çelik
|12,05
|11,13
|8,27
|Hektaş
|29,02
|26,92
|7,80
|Enka İnşaat
|7,90
|7,40
|6,76
|Otokar
|376,00
|353,80
|6,27
|Koza Altın
|115,60
|109,80
|5,28
|Tofaş Oto Fabrikası
|32,32
|30,82
|4,87
|Ereğli Demir Çelik
|15,40
|14,71
|4,69
|Bim Mağazalar
|67,70
|64,80
|4,48
|Turkcell
|14,89
|14,27
|4,34
|Arçelik
|32,90
|31,58
|4,18
|Bursa Çimento
|3,78
|3,63
|4,13
|Ege Gübre
|204,00
|196,00
|4,08
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,00
|22,18
|3,70
Kaynak: AA
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