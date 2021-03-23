Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) SASA Polyester 43,64 39,68 9,98 Akçansa 18,33 16,67 9,96 Vestel 31,90 29,04 9,85 Deva Holding 29,42 26,82 9,69 Ege Endüstri 1.700,00 1.552,10 9,53 Doğan Holding 3,26 3,00 8,67 İndeks Bilgisayar 28,80 26,58 8,35 İskenderun Demir Çelik 12,05 11,13 8,27 Hektaş 29,02 26,92 7,80 Enka İnşaat 7,90 7,40 6,76 Otokar 376,00 353,80 6,27 Koza Altın 115,60 109,80 5,28 Tofaş Oto Fabrikası 32,32 30,82 4,87 Ereğli Demir Çelik 15,40 14,71 4,69 Bim Mağazalar 67,70 64,80 4,48 Turkcell 14,89 14,27 4,34 Arçelik 32,90 31,58 4,18 Bursa Çimento 3,78 3,63 4,13 Ege Gübre 204,00 196,00 4,08 Kordsa Teknik Tekstil 23,00 22,18 3,70 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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