Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika

Borsada en çok değer kazanan hisseler

23.03.2021 19:43
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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)SASA...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
SASA Polyester43,6439,689,98
Akçansa18,3316,679,96
Vestel31,9029,049,85
Deva Holding29,4226,829,69
Ege Endüstri1.700,001.552,109,53
Doğan Holding3,263,008,67
İndeks Bilgisayar28,8026,588,35
İskenderun Demir Çelik12,0511,138,27
Hektaş29,0226,927,80
Enka İnşaat7,907,406,76
Otokar376,00353,806,27
Koza Altın115,60109,805,28
Tofaş Oto Fabrikası32,3230,824,87
Ereğli Demir Çelik15,4014,714,69
Bim Mağazalar67,7064,804,48
Turkcell14,8914,274,34
Arçelik32,9031,584,18
Bursa Çimento3,783,634,13
Ege Gübre204,00196,004,08
Kordsa Teknik Tekstil23,0022,183,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Akçansa, Vestel, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi


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