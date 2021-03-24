Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Konya Çimento 1.171,60 1.065,10 10,00 İş Yatırım Menkul Değerler 16,44 14,95 9,97 Bagfaş 23,50 21,38 9,92 Brisa 29,20 26,60 9,77 Albaraka Türk 1,82 1,66 9,64 Tat Gıda 9,68 8,83 9,63 Türk Traktör 236,00 215,80 9,36 Türkiye Sigorta 6,34 5,80 9,31 İş GMYO 2,04 1,88 8,51 Pınar Süt 21,70 20,00 8,50 Gübre Fabrikaları 76,80 70,80 8,47 Sasa Polyester 47,30 43,64 8,39 Özak GMYO 5,25 4,86 8,02 Arçelik 35,50 32,90 7,90 Odaş Elektrik 3,52 3,27 7,65 Borusan Mannesmann 28,82 26,78 7,62 Kordsa Teknik Tekstil 24,72 23,00 7,48 Alarko GMYO 27,04 25,20 7,30 Kartonsan 71,00 66,20 7,25 Vestel 34,20 31,90 7,21 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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