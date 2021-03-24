Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Konya Çimento
|1.171,60
|1.065,10
|10,00
|İş Yatırım Menkul Değerler
|16,44
|14,95
|9,97
|Bagfaş
|23,50
|21,38
|9,92
|Brisa
|29,20
|26,60
|9,77
|Albaraka Türk
|1,82
|1,66
|9,64
|Tat Gıda
|9,68
|8,83
|9,63
|Türk Traktör
|236,00
|215,80
|9,36
|Türkiye Sigorta
|6,34
|5,80
|9,31
|İş GMYO
|2,04
|1,88
|8,51
|Pınar Süt
|21,70
|20,00
|8,50
|Gübre Fabrikaları
|76,80
|70,80
|8,47
|Sasa Polyester
|47,30
|43,64
|8,39
|Özak GMYO
|5,25
|4,86
|8,02
|Arçelik
|35,50
|32,90
|7,90
|Odaş Elektrik
|3,52
|3,27
|7,65
|Borusan Mannesmann
|28,82
|26,78
|7,62
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,72
|23,00
|7,48
|Alarko GMYO
|27,04
|25,20
|7,30
|Kartonsan
|71,00
|66,20
|7,25
|Vestel
|34,20
|31,90
|7,21
Kaynak: AA
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